Schönes Tor der Brasilianer

Nachdem vorher schon Coutinho eine gute Chance hatte, bringt Neymar die Brasilianer in Führung. Und es ist ein schönes Tor. An der Strafraumgrenze legt Neymar per Hacke auf Willian ab, der geht ein paar Schritte und bringt den Ball scharf in die Mitte, wo Neymar mit einer Ulf-Kirsten-Gedächtnisgrätsche zum 1:0 trifft. Unverdient ist es nicht.