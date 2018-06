Portugal scheitert an Uruguays Abwehr

Es will und will nicht gelingen. Momentan schafft es Portugal kaum noch gefährlich zu werden. Wo sie hinlaufen oder auch hinschießen, immer ist bereits einer der Spieler in Blau vor Ort, um den Ball abzufangen. Aber bereits bei Argentinien gegen Frankreich haben wir gesehen, wie schnell sich solche Verhältnisse wieder ändern können.