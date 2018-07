Historisches WM-Halbfinale

Wer Belgien, Frankreich, England und Kroatien in seiner privaten Tipprunde als Halbfinalisten stehen hat, hebe bitte jetzt die Hand! Na, also - ich sehe keine. Wie auch? Die jetzige Zusammensetzung gab es noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Überhaupt: Die Franzosen, die 2006 letztlich sogar Vize-Weltmeister wurden, sind am wenigsten lang WM-Halbfinal-abstinent. Die Kroaten schafften es zuletzt 1998 so weit, die Engländer 1990 und die Belgier 1986. Ein WM-Finale haben Kroatien und Belgien bis dato noch nicht erreicht. Aber in diesem Jahr ist ja auf nichts Verlass..