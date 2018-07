Das fast vergessene Spiel

So spektakulär das Abendspiel war, so vergleichsweise langweilig bleibt der französische Sieg über Uruguay vom gestrigen Nachmittag in Erinnerung. Klar: Die Vorzeichen waren, nicht nur wegen der Verletzung des südamerikanischen Stars Edinson Cavani, komplett verschieden. Doch wie souverän die Franzosen ihren Stiefel runterspielten, war schon beeindruckend. Das Team träumt vom zweiten WM-Titel nach 1998. Und dieser Traum erhält, in bitterer Erinnerung an die Heim-EM 2016, Futter: Denn Portugal ist ja schon raus.