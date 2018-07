"Bierhoff-Gate" wird immer peinlicher

Wenn wir uns eines wünschen, dann doch Transparenz in einer Diskussion wie der um Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Oliver Bierhoff hat versucht, diese zu schaffen, ist mit seiner Kritik aber übers Ziel hinausgeschossen. Angekommen ist es, sagen wir, semi-optimal. Dabei kann er noch von Glück reden, dass die meisten Deutschen in den letzten Tagen so genervt waren vom DFB-Team, dass sie lieber stundenlang Neymar zugeschaut haben, wie er in den sozialen Netzwerken von einem Video ins nächste kugelt. Wenn ich Bierhoffs Erklärungsversuche jetzt lese, kommt es mir so vor, als wenn es seinen Mitarbeiter ähnlich gegangen ist.