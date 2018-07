Wer wird Spieler des Turniers?

Die WM nähert sich dem Ende, weshalb die Frage aufkommt, welcher Spieler sie bislang besonders geprägt hat (und deshalb neuer Weltfußballer werden könnte). Die üblichen Verdächtigen (CR7, LM10, NJ10) sind bereits raus. Dafür scheint Frankreichs Kylian Mbappé schwer angesagt.

Deutschlands Rekordnationalspieler und Putin-Versteher Lothar Matthäus findet: „Wenn der hochveranlagte Mbappé mit Frankreich Weltmeister wird und noch ein, zwei Tore erzielt, kann ich mir vorstellen, dass die Fifa am 24. September in London erstmals nach zehn Jahren einen anderen Weltfußballer als Ronaldo und Messi ehrt.“ Das schrieb der 57-Jährige in einer Kolumne für den internationalen Dienst der Deutschen Presse-Agentur. „Sogar einen aus dem Offensivtrio der Belgier oder Kane halte ich im Falle des WM-Titelgewinns und weiterer Tore für denkbar.“ (Tsp/dpa)