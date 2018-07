Die Belgier machen Pause

Das belgische Fußball-Nationalteam darf nach dem Kraftakt beim 3:2 im WM-Achtelfinale gegen Außenseiter Japan einen Tag die Beine hochlegen. Am Dienstag gibt es im Camp in Dedowsk keine Trainingseinheit und auch keine Medientermine, wie der belgische Verband mitteilte. Das Team von Trainer Roberto Martínez hatte sich am Montag nach einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft und dank eines Treffers von Joker Nacer Chadli in der Nachspielzeit mit 3:2 durchgesetzt. Doch schon am Freitag sind die Belgier in Kasan gegen Rekordweltmeister Brasilien im Viertelfinale wieder gefordert. (dpa)