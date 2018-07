Royaler Besuch Der spanische König Felipe VI. fiebert im Stadion mit der Nationalelf seines Landes. Pünktlich zum Anpfiff der Achtelfinalpartie zwischen Spanien und WM-Gastgeber Russland fand sich Felipe zusammen mit dem Präsidenten des Fußball-Weltverbandes FIFA, Gianni Infantino, am Sonntag auf der Ehrentribüne im Luschniki-Stadion ein. Der russische Präsident Wladimir Putin kam nicht zum Spiel seiner „Sbornaja“. Der Terminkalender lasse einen Besuch im Stadion nicht zu, hatte Putins Sprecher am Freitag erklärt.

Insgesamt haben sich westliche Politiker und Staatsoberhäupter mit Besuchen bei der WM zurückgehalten. Nur wenige sind bislang gekommen, so der belgische König Philippe und der Schweizer Bundespräsident Alain Berset - allerdings reisten sie quasi als Fans zu den Spielen, es gab keine Treffen mit Putin. (dpa)