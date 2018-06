Mal angenommen, Toni Kroos hätte am Samstag in der 95. Minute nur das Außennetz getroffen oder den Ball gleich in die schwedische Abwehrmauer gedroschen - der Mittelfeldmann von Real Madrid wäre wohl einer der Sündenböcke fürs deutsche Ausscheiden gewesen. Neben Mesut Özil natürlich.

Tagesspiegel | Philipp Köster