Der schwedische Nationalspieler Jimmy Durmaz trat am Montag im Beisein seiner Teamkollegen vor die Presse und setzte mit einer emotionalen Ansprache und dem anschließend gemeinsam gerufenen „Fuck Racism!" ein wichtiges Zeichen. in den Tagen davor sah sich der Mann mit den türkischen Wurzeln in den sozialen Medien rassistischen Beleidigungen und Morddrohungen ausgesetzt.

Tagesspiegel