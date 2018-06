Argentinien: Heute Messis letztes Länderspiel?

Um 20 Uhr tritt an diesem Dienstag der Letzte der Gruppe D gegen Nigeria an – und das ist nach zwei Spieltagen: der zweifache Weltmeister Argentinien. "Es steht ein Schicksalstag an heute in St. Petersburg", sagt unser Reporter Sven Goldmann. Das sei gewiss ein großes Wort, aber Argentinen sei auch "ein Land, das sich wie kein anderes über Fußball definiert". Reich an Talent gesegnet, aber keine Mannschaft - ein Haufen an Egoisten, der sich zurzeit selbst zerlegt. So charakterisiert unser Kollege den Kader um Superstar Lionel Messi. Und die Nigerianer? Noch nie hat es ein afrikanisches Team ins Halbfinale einer WM geschafft. Das könnte auch am Gefälle bei den finanziellen Ressourcen und der Professionalität der Organisation liegen, analysiert David Joram aus der Sportredaktion. Wie beide das Spiel am Abend einschätzen, hören Sie im Audiobeweis, unserem WM-Podcast mit Markus Lücker. Wenn Argentinien ausscheidet, könnte Messi seinen Rücktritt erklären.