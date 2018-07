24. Juni 1958: Schweden 3, Deutschland 1

Es war mehr als ein Fußballspiel, dass WM-Gastgeber Schweden und WM-Titelverteidiger Deutschland 1958 in Göteborg austrugen. Das Spiel ging später als die "Schlacht von Göteborg" in die Annalen ein, denn nicht um Platz ging es hart zur Sache. Auch auf den Rängen gab es verbale und sogar körperliche Auseinandersetzungen.

So schrieb der Tagesspiegel damals

"Aus der Traum! Das Endspiel der FuBballweltmeistersdiaft am kommenden Sonntag bestreiten Brasilien und Schweden, tags zuvor bemüht sich Deutschland gegen Frankreich, wenigstens den dritten Platz zu erkämpfen. Das "Wunder von Bern" konnte sidi doch nicht wiederholen. Aber, zu dumm, Deutschland scheiterte Ausgerechnet am leichtesten Gegner, den es in diesem Turnier um den Weltpokal vorgesetzt bekam. Erich Juskowiak trägt daran die Schuld, und tu einem gewissen, wenn auch etwas geringerem Maße, Horst Eckel. Nach 58 Minuten, als es I : 1 stand, als sich bei den Schweden die ersten Zeichen der Ermüdung bemerkbar machten, als wir auf der Tribüne des herrlichen Ullevi-Stadions jeden Moment das deutsche Führungstor erwarteten, schlug der Düsseldorfer Verteidiger dem schwedischen Außenstürmer Kurt Hamrin in die Beine. Nachschlagen nennt man es in der Fußballersprache. Es geschah In einer völlig harmlosen Situation in der Nähe der Mittellinie. Was 52 000 Augenpaaren nicht entging, das sah auch der ungarische Schiedsrichter Istvan Zsolt: unmißverständliche Handbewegung - Platzverweis! Ein klares, bewußtes Foul dezimierte Deutschland auf zehn Mann, ein unsportlicher Schlag in die Beine des Gegners, der aufschreiend zu Boden stürzte und Sekunden später frisch und munter weiterlief, machte den Schweden den 3:1 (1 : 1)-Siecr leichter. "





Aufstellungen





Deutschland: Herkenrath; Stollenwerk, Juskowiak; Eckel, Erhardt, Szymaniak; Rahn, Fritz Walter, Seeler, Schaefer, Cieslarczyk.