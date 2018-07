Katars Mega-Angebot an Zidane

Katar steht derzeit auf dem 98. Platz der Weltrangliste. Doch bei der WM 2022, die in Katar stattfindet, will der Wüstenstaat dennoch glänzen. Zumindest ein bisschen. Nach Informationen des Sport-Information-Dienstes soll dafür Zinédine Zidane sorgen. In den Franzosen, zuletzt Champions-League-Sieger mit Real Madrid, sollen schlappe 200 Millionen Euro investiert werden. Geld, das wohl Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani bereitstellen will. Über die Absichten Zidanes ist bislang noch nichts bekannt geworden, aktuell genießt Zizou viel Freizeit. Nach dem Triumph mit Real war er von seinem Amt in Madrid zurückgetreten. (Tsp)