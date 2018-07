360.000 Franken Strafe für falsche Socken Bereits vor ein paar Tagen haben wir darüber berichtet, dass die Engländer wegen des Tragens falscher Socken eine Strafe von 70.000 Schweizer Franken zahlen müssen. Damit sind sie nicht alleine. Insgesamt vier Teams sind in der K.o.-Phase von solchen Strafen betroffen. So kamen bislang 360.000 Franken Strafe zusammen. Dabei geht es um Socken, die sich unter den in den Teamfarben eingefärbten Stutzen befinden. Sie lassen sich anhand von dunklen Punkten erkennen – wenn man genau hinsieht. Die Fifa wertet dies als Verstoß gegen Marketing-Regularien und "nicht autorisierte kommerzielle Markenkennzeichnung auf Spieler-Ausrüstungsgegenständen". Betroffen sind England und Schweden, die jeweils zweimal bestraft wurden, sowie Uruguay und Finalist Kroatien. Insgesamt die Fifa 850.000 Franken an Strafgeldern verhängt. Mehr als 40 Prozent davon sind für nicht-konforme Unterziehsocken fällig.