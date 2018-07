WM-Aus auch für deutschen Schiedsrichter Felix Brych

Ein skandalumwittertes Vorrundenspiel könnte die Hoffnung des deutschen WM-Schiedsrichters auf einen Einsatz in der K.o-Runde zerstört haben. Felix Brych leitete die Partie Serbiens gegen die Schweiz, die auch in Erinnerung ist, weil die eidgenössischen Kicker Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka den albanischen Doppeladler in Richtung gegnerischen Fans gezeigt und damit an ihre kosovarische Herkunft erinnert hatten. Eine Provokation für die Serben. Brych stand nach dem Spiel wegen eines nicht gegebenen Elfmeters in der Kritik. Serbiens Trainer Mladen Krstajic fiel danach durch eine Entgleisung auf. "Ich würde ihn nach Den Haag schicken", sagte er und verglich Brych folglich mit Kriegsverbrechern, die sich vor dem Tribunal in Den Haag verantworten müssen. Ob die Fifa Brych wegen der Entscheidung in der Sache abzieht oder wegen der scharfen Debatte, ist unklar. Der Unparteiische reist an diesem Donnerstag jedenfalls nach Hause.