Was sagt Martenstein über Beckenbauer und Reus?

Kam doch noch neulich ein netter Schülerpraktikant bei mir an und fragte: "Kann ich ein Autogramm haben?" Nun, der Mensch ist eitel und denkt zuerst an sich; muss er ja, um in der Wildbahn zu überleben. Ich also: "Na, wenn's denn sein muss." Er daraufhin: "Wo ist denn das Büro?" Ich: "Äh äh äh". "Na, das Büro vom Harald Martenstein. Mein Vater will unbedingt ein Autogramm von ihm." Der schreibe immer so schöne Geschichten. Nicht der Vater, auch nicht ich. Der Martenstein.

Was sagt er zu Beckenbauer? Was zu Reus? Wir sind gespannt.

Eine zugegeben schöne Geschichte und sie passt zur WM, ansonsten hätte ich auch eine Praktikantin auftreten lassen können. Aber diese WM ist eben männlich, Frauen sind quasi kaum gesehen. Jedenfalls weniger Frauen als Männer bei einer Frauen-WM im Fußball. Wie auch immer: Den Martenstein gibt es heute live am Mittag in unserem Fußballtalk "High Noon", heute moderiert von Johannes Nedo. Autogrammwünsche bitte an mich, ich weiß, wo das Büro von Johannes ist. Um 12 Uhr auf der Tagesspiegel-Facebookseite.