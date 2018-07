Wollte die Fifa Brych vor weiterer Kritik schützen?

Es ist nicht auszuschließen, dass die Entscheidung gegen Brych auch politisch motiviert sein könnte: die Fifa ihn also nach der harschen öffentlichen Kritik Serbiens nicht erneut ins Rampenlicht stellen wollte, um jeglichen weiteren Zweifeln und Debatten vorzubeugen. Dass Schiedsrichter-Ansetzungen den Anklang politischer Einflussnahme haben, kommt immer wieder vor. So hatte der damals hoch angesehene Schweizer Massimo Busacca 2010 nach einer Elfmeterentscheidung und einer Roten Karte gegen WM-Gastgeber Südafrika in der Vorrunde keinen Einsatz mehr. Dass so eine Ausbootung einer weiteren Karriere allerdings auch nicht weiter im Weg steht, beweist sein Beispiel ebenfalls. Heute ist Busacca Leiter der FIFA-Schiedsrichterabteilung. (mit dpa)