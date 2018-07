Fifa richtet WM-Zeiten am Zielpublikum aus (Part 3)

Die Veränderungen der Ausstrahlungszeiten legen die Analyse nahe, dass die Bedeutung des asiatischen Marktes für die Fifa zugenommen hat und sich der Verband hier ein neues Zielpublikum verspricht. Die Vergabe der WM 2022 an Katar deutet in eine ähnliche Richtung. Diese findet im Winter statt und steht allein damit damit bereits den Fußballgewohnheiten des europäischen Publikums konträr gegenüber. Gleichzeitig liegt Katar liegt in derselben Zeitzone wie Moskau und hält damit die Verbreitungsmöglichkeiten in Richtung Osten offen. Interessant bleibt die Frage, wie sich die USA, Kanada und Mexiko bei ihrer WM 2026 verhalten werden. In den Bewerbungsunterlagen, mit denen sich der Länderbund das Turnier sichern konnte, sind dazu noch keine Angaben zu finden