Eine frohe Nachricht am Morgen! Auch nach dem 0:1 gegen Mexiko lässt Sami Khedira sich nicht beirren: Eine scherzhafte Provokation eines schwedischen Reporters, der ihm ein selbstgebasteltes Rückflugticket nach Deutschland mit "free Weißbier on board" schenken wollte, wehrte er mit den Worten ab: "Ich glaube, das brauchen wir erst am 16. Juli." Die Stimmung scheint also gut zu sein vor dem Spiel gegen die Skandinavier am Samstag. Damit begrüße ich Sie im Liveblog zur WM am neunten tag der Weltmeisterschaft.