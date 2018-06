Was ist heute eigentlich sonst noch los?

Nachdem sich die Anspannung im Argentinien gegen Island langsam wieder gelöst hat, geht es gleich mit dem nächsten Spiel weiter. Um 18 Uhr tritt Dänemark gegen Peru in der Gruppe C an. Ab 21 Uhr spielt Nigeria gegen Kroatien in der Gruppe D. Größter Fußball-Erfolg der Dänen war übrigens der EM-Sieg 1992 in Schweden. Damals triumphierten sie mit einem 2:0 gegen Deutschland. Angeblich kennt heute in Dänemark jedes Kind die Fernsehaufnahmen der Torschützen John Jensen und Kim Vilfort.