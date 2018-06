Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft ist übrigens der in Deutschland geborene Gernot Rohr. Für Girondins Bordeaux hat Rohr in den Achtzigern dreimal die französische Meisterschaft geholt. Seit 2016 ist er Trainer für Nigeria. Bereits zuvor hat er mit den Teams verschiedener afrikanischer Nationen zusammengearbeitet. 2010 war er zwei Jahre lang Nationaltrainer in G a bun, danach zwei Jahre in Niger, 2015 trainierte er die Mannschaft von Burkina Faso, trat jedoch wegen der schwierigen politischen Lage im Land vom Posten wieder zurück.