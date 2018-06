Scheibe an Gündogans Auto eingeschlagen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Abend des 7. Juni zwischen 23.00 und 24.00 Uhr. Gündogan war zu diesem Zeitpunkt mit der Nationalmannschaft in Köln. Am folgenden Tag stand das WM-Vorbereitungsspiel gegen Saudi-Arabien in Leverkusen auf dem Programm. Dort wurde der Mittelfeldspieler von etlichen Fans bei seiner Einwechslung und jedem Ballkontakt ausgepfiffen.



Gündogan steht seit seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan Mitte Mai in London, an dem auch Weltmeister Mesut Özil teilgenommen hatte, in der Kritik. Es gebe aber keinen konkreten Hinweis auf einen Zusammenhang zu der Attacke auf den Wagen, betonte die Polizei. Es sei auch keineswegs sicher, dass der Täter gewusst habe, wessen Wagen er beschädigte. Das Auto habe ein Stuttgarter Kennzeichen, sagte der Sprecher.



Laut „Bild“-Zeitung hat Gündogan Anzeige gegen Unbekannt erstattet, der Staatsschutz sei eingeschaltet worden. (dpa)