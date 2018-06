Russische Presse: "Wir reißen die Rivalen in Stücke"

Nach dem zweiten deutlichen Sieg der Gastgeber in der Vorrunde (auf ein 5:0 im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien folgte am Dienstag ein 3:1 gegen Ägypten) feiern die russischen Medien die Sbornaja und das eigene Land. In dem Jubel mischen sich auch martialische Töne. Hier eine Auswahl.

„Sport-Express“: „Zwei Siege in Folge. So zieht Russland vorzeitig in die Play-Offs der Weltmeisterschaft ein. De jure dürfte sich das nach dem Spiel Uruguay gegen Saudi-Arabien bestätigen. Aber es ist allen jetzt schon klar. Wir reißen die Rivalen in Stücke, schießen unwahrscheinlich viele Tore, fliegen über das Spielfeld, begeistern die ganze Welt. Und wir geben den Russen den Glauben an den Fußball zurück. Dabei herrschte im Land bis vor Kurzem noch Fußball-Atheismus. Wer, sagen Sie mir, WER hätte einen Tag vor dem Beginn der WM an eine solche Entwicklung geglaubt?“

„Rossijskaja Gaseta“: „Danke für den Fußball! Die russische Sbornaja ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in den Play-offs einer Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Stanislaw Tschertschessow hat mit glänzendem Stil auch das zweite Spiel in der Gruppenphase gewonnen.“

„Kommersant“: „Die russische Sbornaja hat bei der Heim-Weltmeisterschaft geschafft, was sie bislang nie erreicht hat. Mit dem 3:1-Sieg gegen Ägypten im zweiten Gruppenspiel zieht sie erstmals in der Geschichte in die Play-Offs des wichtigsten Turniers ein. (...) Die letzte Partie gegen Uruguay wird nun kein Spiel auf Leben und Tod, sondern sie bestimmt lediglich, wer welchen Gegner im Achtelfinale bekommen wird. Wer hätte das vor einer Woche gedacht?“

„Iswestija“: „Historische Bestleistung! Der Sieg über Ägypten bringt die russische Sbornaja erstmals seit 32 Jahren dem Play-Off einer WM nahe.“

„Sowjetski Sport“: „Wir fliegen über den Platz. Unsere Sbornaja hat uns unsere Liebe zurückgegeben.“ (mit dpa)