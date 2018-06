Die Nachricht der DFB-Presseabteilung kam knapp dreieinhalb Stunden nach dem Abpfiff. Eingeleitet wurde sie mit „Bitte beachten!“, was bahnbrechende Neuigkeiten erwarten ließ. Weiter hieß es: „,Medienfrei‘ am Montag: keine Pressekonferenz im DFB-Medienzentrum Watutinki, keine für Medien geöffnete Trainingseinheit.“

Im Grunde handelte es sich bei dieser Nachricht um eine Nicht-Nachricht. Denn die Journalisten, die die Nationalmannschaft in Russland begleiten, wussten seit Monaten, dass für den Tag nach dem Auftaktspiel gegen Mexiko keine, wie es so schön heißt, Medienaktivitäten der Nationalmannschaft geplant waren. So wie es schon in der Vergangenheit immer der Fall war und auch nach den nächsten beiden Begegnungen der Fall sein wird. Die einzige Ausnahme: Bei früheren Turnieren, zum Beispiel bei der WM in Brasilien vor vier Jahren, durften die Medien an den Tagen nach einem Spiel zumindest die Trainingseinheit der Ersatzspieler sehen, und das manchmal sogar in voller Länge.

Mit dem Frust nach der Niederlage gegen Mexiko hatte die Entscheidung der Nationalmannschaftsführung, sich der Öffentlichkeit zu entziehen, also erst einmal nichts zu tun. Was in der kurzen Mitteilung allerdings nicht explizit erwähnt wurde: Die für 12.30 Uhr in Watutinki geplante Pressekonferenz mit Philipp Lahm, dem Botschafter des Deutschen Fußball-Bundes für die Bewerbung um die Europameisterschaft 2024, findet ebenfalls nicht statt.

Aus professioneller Sicht ist selbst das verständlich: Soll Lahm, der Weltmeister von 2014, nun die sportliche Misere der aktuellen Nationalmannschaft nach der Auftaktniederlage in Moskau erklären? Denn darauf wäre eine Pressekonferenz mit ihm vermutlich hinausgelaufen. Zumindest dann, wenn sich nicht auch ein Vertreter der Nationalmannschaft – Manager Oliver Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw – den Medien stellt.

Die Argumentation des DFB lautet in solchen Fällen: Löw hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz der Fifa geredet und Bierhoff in der sogenannten Mixed-Zone Rede und Antwort gestanden. Das ist alles richtig. Wenn die Medienabteilung allerdings strategisch denken würde, hätte sie nach der Niederlage noch einmal ihre Haltung hinterfragt und die ursprüngliche Planung den veränderten Gegebenheiten angepasst.

Ein Blick in die Zeitungen und die sozialen Medien reicht ja, um zu erkennen, in welche Richtung sich die Diskussion in der Heimat gerade entwickelt: Trainer schlecht, Mannschaft über den Zenit – so wird das nichts. Joachim Löw in guter Form – kämpferisch, unaufgeregt, argumentativ überzeugend – wäre bei allem Frust über den Fehlstart in die WM in der Lage gewesen, mit einer Regierungserklärung an die Fußballnation solche Diskussion wieder ein wenig einzufangen und die Deutungshoheit über das Spiel ein Stück weit zurückzugewinnen.

Dass er das kann, das hat der Bundestrainer in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Doch diese Chance hat der DFB verpasst. Stattdessen lässt er die schlechte Stimmung einfach weiter wabern.