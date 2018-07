Doppeldusche in Russland

In der russischen WM-Stadt Samara herrschen Temperaturen von bis zu 36 Grad. Wegen Tausender Fußballfans werde zu viel Wasser in der Stadt verbraucht, hieß es am Mittwoch. Die Behörden hatten da eine ganz eigene Idee und riefen auf: „Spart Wasser – duscht zu zweit.“