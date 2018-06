Voigt entschuldigt sich Die Fifa hatte Ermittlungen aufgenommen. Diese richten sich gegen DFB-Büroleiter Georg Behlau und Ulrich Voigt aus der Medienabteilung. „Es tut mir echt leid. Ich habe einen Fehler begangen, das macht man nicht“, sagte Voigt, Kommunikationschef für elektronische Medien, am Montag. „Ich habe mich beim Trainer und allen Verantwortlichen entschuldigt. Sie haben es angenommen.“



Die Schweden hatten sich über „respektlose Gesten“ von deutscher Seite geärgert. „Wir haben ein Team hinter dem Team, das mit Leidenschaft bei der Mannschaft ist. Sie sitzen auf der Tribüne und leiden. Es war ein Spiel, bei dem die Schweden natürlich auch viel auf Zeit gespielt haben, mit vielen Reklamationen. Bei jeder Aktion hat der Trainerstab die Gelbe Karte gefordert“, sagte Bierhoff.



Der schwedische Trainer habe gesagt, „auf dem Platz weiß er manchmal auch nicht so genau, was er macht“, sagte Bierhoff. „Ich denke - wie es manchmal auch im Amateursport ist - da wird gemault, geschimpft. Sollte nicht sein, aber nach dem Spiel ist es dann auch vergessen.“ (Tsp/dpa)