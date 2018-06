Manche nennen das hier ja taktisch "interessant"

Polen hat mehr Ballbesitz. Aber Senegal arbeitet gut gegen den Ball und kontert auch ab und an. Nur richtige Chancen springen auf beiden Seiten noch nicht so raus. Immer wieder wird abgebremst und dann gemütlich im Mittelfeld das Bällchen hin und her balanciert. "Sehr okay" nennt der Kommentator des ZDF das.