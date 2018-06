Fassen wir das Wichtigste des Tages nochmal zusammen: Der Gastgeber steht nach seinem 3:1-Erfolg gegen Ägypten quasi im Achtelfinale. Senegal hat einfallslose Polen 2:1 geschlagen und Japan überraschend die als Geheimfavorit gehandelten Kolumbier (2:1) . Damit ist der erste Spieltag in allen Gruppen abgeschlossen.

Schlechte Stimmung gab es außerdem in den Lagern der eigentlichen Favoriten: Bei Brasilien bangt man um Superstar Neymar, der das Training wegen seines ewig lädierten Knöchels abbrechen musste. Im deutschen Quartier in Sotschi redete Kapitän Manuel Neuer ob der Abwehr-Performance und der Perspektive Klartext.

Und morgen? Geht's in den Gruppen mit dem zweiten Spieltag weiter. Nach dem furiosen 3:3-Auftakt von Portugal und Spanien ist die Erwartungshaltung für beide Teams mit ihren Führungsspielern Ronaldo und Ramos natürlich hoch - sollte angesichts der Gegner morgen aber auch nicht so schwierig sein, zumindest den Sieg an sich einzufahren: Portugal trifft ab 14 Uhr auf Marokko, Uruguay ab 17 Uhr auf Saudi-Arabien. Ab 20 Uhr trifft dann der Iran auf Spanien.