Sami Khedira: "Da braucht man Usain Bolt"

Das zentrale Mittelfeld der deutschen Mannschaft steht seit dem Mexiko-Spiel in der Kritik – nicht zuletzt weil Mats Hummels und Manuel Neuer das Defensivverhalten vor der Abwehr öffentlich gerügt haben. Jetzt haben die beiden Männer in der Mitte die Vorwürfe gekontert. „Ich denke, es ist kein Problem der Abstimmung zwischen Toni und mir, sondern was die Abstimmung der Offensiv- und Defensivreihe angeht. Da waren teilweise 30, 40 Meter dazwischen. Und dann kann man es nicht verteidigen“, sagte Sami Khedira am Donnerstag vor dem Training auch im Namen von Toni Kroos. Er führte sogar den schnellsten Mann der Welt zur Verteidigung an. „Da braucht man Usain Bolt und einen anderen Topsprinter, die das weglaufen können. Das schafft keiner von den Spielern, die wir hier haben.“

Der letzte Satz implizierte: Auch ein Wechsel, etwa Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka für ihn, könne das Problem des Mexiko-Spiels nicht lösen. „Defensive heißt nicht nur die zwei Innenverteidiger oder die zwei Sechser, sondern alle Mannschaftsteile. Wenn man jedes Mal 70 Meter nach hinten sprinten muss, ist es schwer“, betonte Khedira. „Es geht nicht darum, einen raus und einen rein.“

Khedira ist keiner, der sich wegduckt, wenn es eng wird, wenn der Druck steigt. „Ich persönlich habe kein Problem mit Kritik. Da kann man so viel und so hart schreiben, wie man möchte. Ich kann damit leben“, sagte Khedira. Er übte auch gleich Selbstkritik: „Ich weiß, dass ich kein gutes Spiel gemacht habe.“ Wie übrigens Kroos auch. Die Kritik, die Kroos und er annehmen müssten, sei eine andere. Sie hatten als Führungsspieler auf dem Platz nicht eingegriffen. „Das ist der Vorwurf, den wir uns machen müssen, auch ich, definitiv. Wir haben nicht reagiert, haben keine Lösungen gehabt“, sagte Khedira.

„Hingabe“ hatte Kroos selbst angemahnt. „Wir sind unter Druck jetzt, ohne Frage“, sagte er. (mit dpa)