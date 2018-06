Presseschau: "Three Lions triumphieren über einen Schwarm Mücken"

„The Sun“: „Harry Kane führte England letzte Nacht zu einem fliegenden Start in den World Cup - gegen Tunesien UND einen Schwarm Mücken triumphierend.“



„Daily Mail“: „Prince Harry gewinnt für England: Kanes Zweites der Nacht in der Nachspielzeit bringt den Three Lions den Sieg über Tunesien im WM-Eröffnungsspiel.“



„Daily Mirror“: „Kane rettet die Three Lions im WM-Eröffnungsspiel, wo Southgates Männer sich schwer tun. Jung-England war lange Zeit frustriert, aber der Mann der Spurs fährt spät per Kopf den Sieg ein und erspart ihnen die Verlegenheit.“



„Guardian“: „Die Uhr tickte schon jenseits der 90 Minuten. Harry Kane war da und Gareth Southgate hätte sich in dieser Position keinen anderen Spieler im Strafraum wünschen können. Eine alte englische Routine: Die Ecke, die Weitergabe, der Kopfball vom hinteren Pfosten und, plötzlich, hatte Englands Eröffnungsspiel sein Happy End.“

(dpa)