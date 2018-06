Argentinien stellt um auf 3-4-3

Offiziell heißt Argentiniens Trainer Jorge Sampaoli. Es ist im Land des zweimaligen Weltmeisters aber ein offenes Geheimnis, dass ohne Lionel Messis Zustimmung kaum etwas entschieden wird. Seit Diego Maradona hat kein Spieler einen so großen Einfluss in der argentinischen Nationalmannschaft gehabt. Für das wichtige Spiel gegen Kroatien hat Messi, äh, Sampaoli einiges geändert, unter anderem das System. Ein 3-4-3 soll es sein. Wir sind gespannt, ob es so besser funktioniert als beim 1:1 gegen Island.