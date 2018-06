In der BBC lief am Freitagabend ein Dokumentarfilm namens "Managing England". Nationaltrainer Englands zu sein, das sei "die unmögliche Aufgabe", behaupteten die Filmemacher, als sie eine Reihe ehemaliger Amtsinhaber interviewten. Schließlich scheitert jeder England-Trainer an etwas anderem. Da war Sven Göran Eriksson, der schicke Schwede, der harte Entscheidungen scheute.

Tagesspiegel | Kit Holden