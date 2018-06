Ich kann die Linksjugend ja verstehen. Der Aufruf bringt ihr Aufmerksamkeit und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass die besonders eifrigen Deutschlandfahnenschwenker es mitunter etwas übertreiben mit ihrem patriotistischen Eifer. Aber mein Eindruck bislang ist: So richtig Deutschland-Stimmung ist bislang nicht aufgekommen - auch schon vor der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko war das der Fall. Wenn ich da an die zurückliegenden Fußballweltmeisterschaften denke, war zumindest in Berlin mehr schwarz-rot-gold zu sehen. Man könnte fast sagen: Die Deutschen sind ein bisschen bocklos geworden, was die Nationalmannschaft betrifft, zumindest bekennen sie nicht mehr so viel Farbe. Woran das liegt? Vielleicht gibt es in Zeiten, in denen die rechtspopulistische AfD in Wahlen an die 20 Prozent schafft, doch Hemnisse, sich offen für dieses Land zu bekennen. Wer weiß, wenn man in 20 Jahren einmal auf 2018 zurückblickt, sieht man ein Land, das stark verunsichert war, weil es nicht wusste, wie es mit den Flüchtlingen umgehen sollte, weil selbst die bis dahin stabile Bundeskanzlerin ins Wanken geriet, weil der Grundpfeiler der deutschen Wirtschaft, die Autoindustrie, von einer Krise in die nächste rutschte und - ja - weil nicht einmal mehr die deutschen Fußballer überzeugen konnten. Ist letztlich also der lustlose Auftritt von Khedira, Özil, Hummels und Kollegen nur Ausdruck all dessen? Vielleicht ist das auch totaler Quatsch, ich habe noch eine weitere These für die Pomadigkeit im deutschen Spiel.