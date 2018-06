Bei uns in der Redaktion wurde gerade schon ein bisschen gerechnet: Was passiert eigentlich am letzten Gruppenspieltag, wenn Deutschland und Schweden gewinnen und am Ende drei Teams mit sechs Punkten dastehen. Noch dazu im gar nicht mal so unrealistischen Fall, dass beide Spiele 1:0 ausgehen. Dann hätten Deutschland, Schweden und Mexiko nämlich allesamt 6 Punkte und 3:2 Tore. Die stets gut informierten Kollegen von Collinas Erben haben den richtigen Passus in den Fifa-Statuten gefunden.