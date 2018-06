Was war Ihr emotionalstes Erlebnis bei einem großen Turnier?

Es gibt so viele Momente, aber 2006 hat mich schon sehr geprägt, die ganze Atmosphäre im Land. Ich weiß noch, wie wir mit dem Bus gefahren sind, die Leute links und rechts der Straße standen und uns zugejubelt haben, Bundeswehr, Polizei. Manche Leute standen sogar auf ihren Autos, um uns zu sehen. Das fand ich unbeschreiblich. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde: Das Eröffnungsspiel mit meinem Tor, war etwas ganz Besondere, gerade nach meiner Ellenbogenverletzung in der Vorbereitung.

Haben Sie die Manschette noch, die Sie damals getragen haben?

Die liegt bei mir zu Hause.

Ernsthaft?

Ja, selbstverständlich. Warum sollte ich die wegschmeißen? Dass ich solche Dinge als Andenken bewusst aufhebe, mit System fast, dass ich weiß, was wo zu finden ist, das mache ich aber auch erst, seitdem wir Kinder haben. Unser Sohn hatte vor kurzem die Manschette in der Hand und mich gefragt, was das ist. Da habe ich sie ihm mal angelegt.

Hat Ihr Sohn Sie auch gefragt, ob Deutschland Weltmeister wird?

Nein, er fragt mich immer: Was ist, wenn wir gegen die oder die spielen? Ich muss dann meine Einschätzung abgeben. Ich sage ihm immer: Es gibt fünf Mannschaften, bei denen es eng wird.

Mexiko war vermutlich nicht darunter.

Nein, Mexiko war nicht dabei. Das muss ich ehrlich gestehen.