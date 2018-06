Sie haben Ihren Rücktritt aus der Nationalelf nie bereut. Nach der Niederlage gegen Mexiko werden Sie es wohl noch viel weniger tun. Oder würden Sie gerade in einer solchen kritischen Situation der Mannschaft helfen wollen?

Nein, das ist vorbei. Die Entscheidung kam ja auch nicht aus dem Nichts. Man spürt das einfach. Als das Turnier in Brasilien anfing, habe ich festgestellt, ich muss den Weg frei machen für andere, damit wieder etwas Neues entsteht. Ich war mit der Mannschaft am Ende eines gemeinsamen Weges angekommen. Es hat einen neuen Impuls gebraucht und eine neue Entwicklung geben müssen. Dafür war ich nicht mehr der Richtige, der Passende.

Und dieses Gefühl hatten Sie während der WM 2014?

Ja, man merkt das einfach, wenn man Tag für Tag zusammen ist. Es kommen neue, jüngere Spieler, und meine Generation ist dann auch weggebröckelt. Da verändert sich was.

Ist das nicht eine schmerzhafte Erkenntnis, wenn man nicht mehr zur Nationalmannschaft gehört?

Erstens weiß man das als Spieler. Und zweitens muss man froh sein, wenn man überhaupt Nationalspieler geworden ist. Ich habe eine schöne Zeit erlebt. Aber die Zeit ist irgendwann zu Ende. Wenn man das merkt, ist es nicht schwierig, los zu lassen.

Aber es hat niemand danach gerufen, dass Sie aufhören – anders als in anderen Fällen.

Vielleicht habe ich es gerade so empfunden und entschieden, weil ich viele Spieler gesehen habe, die dazu gedrängt wurden. Es passieren auch Dinge, bei denen man denkt: Das bin ich nicht mehr zu hundert Prozent. Und ich war Kapitän dieser Mannschaft. Man muss das auch vertreten können. Das konnte ich auch über einen gewissen Zeitraum. Aber es war einfach Zeit, eine andere Generation in die Verantwortung zu übernehmen. Für mich war das nicht ungewöhnlich.

Sie haben also nicht innerlich gebebt?

Nein, weil ich im Reinen mit mir war. Nur Thomas Müller hat mich mal zusammengefaltet, dass ich ihn nicht vorher informiert habe. Er war aber auch nicht von der Tatsache an sich überrascht, sondern nur von dem Moment, in dem es öffentlich wurde. Weil er bei der Pressekonferenz seines Golfturniers saß, als die Meldung kam.

Das war nicht nett von Ihnen!

Es hat mir natürlich auch leidgetan (lacht). Aber das einzige Ziel, das ich hatte, war, Jogi Löw zu informieren, bevor wir wieder in Deutschland landen. Und es gab eben die Situation, dass wir am Morgen nach dem Finale beim Frühstück zufällig zusammen saßen. Okay, dann ist vielleicht das genau der Moment, es ihm zu sagen. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in einer solchen Frage nicht aus der Emotion heraus handle. Ich habe mir das gut überlegt und mir viele Gedanken gemacht.

Wie hat Löw reagiert?

Das war ein ganz normales Gespräch. Ich habe ihm erklärt, dass es ein Prozess war. Das hatte auch nichts mit dem Titelgewinn zu tun. Ich hätte auf jeden Fall aufgehört. Der Bundestrainer hat das aufgenommen …

… professionell aufgenommen …

… genau!

Was haben Sie von dem Triumph in Rio im Herzen und was im Schrank?

Im Schrank oder an der Wand habe ich die Goldmedaille, einen kleinen WM-Pokal, den wir vom DFB geschenkt bekommen haben, ein Trikot vom Finale, ein Trikot mit den Unterschriften von allen Spielern und einen WM-Ball. Im Kopf habe ich hauptsächlich die letzten Minuten vor und nach dem Abpfiff. Du führst 1:0 und sehnst einfach nur das Ende herbei. Dann gibt es noch den Freistoß für Lionel Messi, und du denkst: Bitte, lass uns den abfangen und dann pfeif endlich ab. Der Schlusspfiff und alles, was danach kam, das sind Erinnerungen, die wirst du dein Leben lang im Kopf behalten. Der gemeinsame Jubel, der Jubel mit den Fans, mit den Betreuern, der Gang die Treppe hoch. Ich wusste, wir sind Weltmeister; ich wusste aber auch: Okay, das war's für mich in der Nationalmannschaft.

Viele hatten befürchtet, dass das sagenhafte 7:1 gegen Brasilien schon der emotionale Höhepunkt gewesen sein könnte – und danach die Spannung etwas abfällt.

Ich fand das Halbfinale nicht emotional. Für uns sind Spiele emotional, die sehr eng sind und die man positiv für sich gestaltet. Gegen Brasilien war es schon in der Halbzeit so gut wie durch. Also hat man genügend Zeit, die Emotionen außen vor zu lassen. Außerdem muss man wissen: Die Mannschaft hatte auch eine Vergangenheit. Wir waren sehr oft im Halbfinale, 2008 bei der EM sogar im Finale, dazu sind wir zum Teil mit unseren Vereinen im Champions-League-Endspiel gescheitert. Die Mannschaft hatte Erfahrung mit Enttäuschungen, sie hat diese Erfahrungen gemeinsam bewältigt. Das hat uns im Finale gestärkt.

Fehlt der neuen Generation, von der Sie gesprochen haben, dieses Gefühl?

Schwierig, weil ja noch viele Spieler dabei sind, die einen Teil meines Fußballweges mitgegangen sind. Thomas Müller oder Manuel Neuer zum Beispiel haben ebenfalls bittere Niederlagen einstecken müssen, vor allem im Verein, aber auch bei der EM 2012 im Halbfinale. Ich finde es wichtig, eine Geschichte und eine Vergangenheit als Mannschaft zu haben, weil es den Kern zusammenschweißt. Ich denke an Per Mertesacker, Miroslav Klose, Thomas Müller, Manuel und vor allem Bastian Schweinsteiger: Wir hatten 2014 schon viel miteinander erlebt, sind gemeinsam durch die schweren Zeiten gegangen. Dadurch baut man gegenseitiges Vertrauen auf. Jetzt nach meiner Karriere kann ich sagen: Den Weg, den ich gegangen bin, fand ich super. Ich habe erst am Ende die großen internationalen Titel gewonnen, und ich bin froh, dass ich davor so kämpfen und hart arbeiten musste.