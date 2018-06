Mit Gomez, Brandt und Rüdiger? Wie der "Kicker" vermeldet, hat Bundestrainer Joachim Löw in der vermeintlichen A-Elf für morgen Mario Gomez anstelle von Timo Werner in der Sturmspitze aufgestellt. Auf dem linken Flügel spielte in der Einheit, in der nur die ersten 15 Minuten für Medienvertreter offen waren, Julian Brandt. Zudem agierte Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung (mit dpa).