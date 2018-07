Pussy-Riot-Aktivistinnen weiter in Gewahrsam Die vier Flitzer vom Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland befinden sich nach Angaben von Aktivisten weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot teilte am Montag mit, die Festgenommenen sollten zu einer gerichtlichen Anhörung gebracht werden. Wann und wo diese stattfinden soll, sei aber unbekannt. Zudem beklagte die Gruppe in einer Mitteilung bei Facebook, dass die Behörden ihrem Anwalt den Zugang zu den Aktivisten verweigerten. Die Agentur Tass meldete hingegen, ein Anwalt habe sie besucht. Dem Portal RBK zufolge wird geprüft, ob ein Strafverfahren eingeleitet werden kann. (dpa)