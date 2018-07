Cristiano Ronaldo wird bei Juventus vorgestellt

Während sich die französischen Weltmeister auf die ganz große Party heute Nachmittag in Paris vorbereiten, hat der Weltfußballer seinen ersten Auftritt in Turin. Um 10 Uhr absolvierte Cristiano Ronaldo bei Juve den Medizincheck, um 18.30 Uhr wird er bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Hunderte Fans warteten vor dem Klubsitz auf den Portugiesen und hatten eine klare Anweisung an Ronaldo: "Cristiano, bring uns die Champions League." Das kann er ja nachweislich besser als Weltmeisterschaften.