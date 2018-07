Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich am Sonntag via Facebook und Twitter zum ersten Mal zu seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Mai in London und zu einem dabei entstandenen Foto geäußert. Er habe sich aus Respekt vor dem höchsten Amt des Landes seiner Familie mit Erdogan getroffen, schrieb Özil auf Englisch. "Ich bin ein Fußballer, kein Politiker." Özil verwies in seiner Erklärung auf seine türkischen Wurzeln.

Der 29-Jährige vom FC Arsenal kritisierte die deutschen Medien und betonte: "Sich nicht mit Erdogan getroffen zu haben, hätte bedeutet, die Wurzeln meiner Vorfahren nicht zu respektieren."

"Es ging nicht darum, wer der Präsident war, sondern dass es der Präsident war", schrieb Özil weiter. Außerdem unterstrich der Mittelfeldspieler: "Egal wie die Wahlen ausgegangen wären, ich hätte das Foto mit dem jeweiligen Präsidenten gemacht." Im Gespräch mit Erdogan sei es um Fußball gegangen, nicht um Politik.

Özil und Nationalteamkollege Ilkay Gündogan hatten sich bei dem Termin im Mai mit dem türkischen Präsidenten fotografieren lassen. Gündogan hatte sich noch vor der WM zu dem heftig kritisierten Treffen geäußert.

Zuletzt waren DFB-Chef Reinhard Grindel und Teammanager Oliver Bierhoff in die Kritik geraten, weil sie mit Interview-Aussagen den Eindruck erweckt hatten, Özil sei durch sein Verhalten für das frühe WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft mitverantwortlich.

Unklar ist auch nach Özils Erklärung seine Zukunft in der Nationalmannschaft. Der Weltmeister von 2014 äußerte sich dazu nicht. Die nächsten Länderspiele stehen am 6. September gegen Weltmeister Frankreich und am 9. September gegen Peru auf dem Programm. Bundestrainer Joachim Löw will sein Aufgebot am 29. August bekanntgeben. (Tsp mit dpa)