Gedenken an toten Mäder : Britischer Radprofi Yates gewinnt 87. Tour de Suisse

Am 16. Juni 2023 stirbt Gino Mäder bei der Tour de Suisse. Die Schweizer Rundfahrt findet in diesem Jahr im Gedenken an den Radprofi statt. Adam Yates holt den Gesamtsieg.