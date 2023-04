Gerüchte um Kahn-Ablösung Fans des FC Bayern üben massive Kritik an der Vereinsführung

Die Fans des FC Bayern München haben beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City am Mittwochabend deutliche Kritik an der Vereinsführung geübt. „Ziele dürfen verfehlt werden – Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!“, war kurz vor Ende des Spiels (1:1) auf einem großen Plakat zu lesen.

Damit richtete sich der Unmut offenbar gegen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn, die mit dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel nicht die erhoffte Trendwende erzielten.

Der ehemalige Fußballprofi und heutige TV-Experte Jan Aage Fjörtoft berichtet auf Twitter von einem „laufenden Prozess“ beim FC Bayern und dass es nur noch „eine Frage der Zeit“ sei, bis Vorstandschef Kahn sein Amt los ist. Woher er diese Infos hat, ist unklar. Fjörtoft zufolge sitze Sportvorstand Salihamidzic nur deshalb noch fest im Sattel, weil er ein „Mann von Hoeneß“ sei. Der ehemalige Bayern-Boss Uli Hoeneß ist derzeit Ehrenpräsident.

Kahn verteidigte nach dem Ausscheiden aus der Champions League noch einmal den von der Vereinsführung vollzogenen Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel mitten in der entscheidenden Saisonphase. „Wir sind total überzeugt, dass wir mit Thomas Tuchel früher oder später wieder dort sind, wo wir alle hinwollen, nämlich ganz nach oben - auch in Europa“, sagte Kahn.

Priorität habe aber nun in den kommenden Wochen die Bundesliga: „Jetzt gilt vor allem die Konzentration dem, was wir noch erreichen können, das ist die deutsche Meisterschaft. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Titel, den wir noch gewinnen können in dieser Saison.“ (Tsp, dpa)