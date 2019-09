Der Firma Polaris Sports Limited in Dublin, die die weltweiten Vermarktungsrechte an Fußballprofi Cristiano Ronaldo besitzt, ist laut „Spiegel“-Informationen ein Werbecoup gelungen: In den kommenden zehn Jahren soll Ronaldo 162 Millionen Euro vom US-amerikanischen Sportartikelkonzern Nike erhalten. Das gehe aus einem Vertragsentwurf zwischen den beiden Parteien hervor.

Wie der „Spiegel“ berichtet, soll die Vereinbarung Ronaldos, der beim italienischen Serienmeister Juventus Turin unter Vertrag steht, mit Nike von September 2016 bis Mitte des Jahres 2026 laufen. Für jedes Mal, in dem der Portugiese in diesem Zeitraum zum Weltfußballer gekürt wird, kassiere er zusätzliche vier Millionen Euro, schreibt der „Spiegel“.

Mehr zum Thema Cristiano Ronaldo ist Weltfußballer Aus künstlich wird menschlich

Genau dieser Fall trat 2016 und 2017 ein. Somit sind es derzeit schon mindestens 170 Millionen Euro. Einer Bitte des Magazins um Stellungnahme kamen weder die Firma Polaris Sports noch Ronaldos Berater Jorge Mendes und dessen Agentur Gestifute nach. Nike teilte auf Anfrage des „Spiegel“ lediglich mit: „Wir kommentieren keine Verträge mit Athleten.“ (Tsp)