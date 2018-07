Als die Hymne gespielt war, winkte Sebastian Vettel nochmal kurz Richtung Tribüne, der imposanten Masse entgegen, die haufenweise schwarze, rote und gelbe Pappschilder hochhielt. Die Sonne strahlte, während die Fans eine Welle nach der anderen hin und her schickten. Der Große Preis von Deutschland in Hockenheim, den Vettel noch nie gewonnen hatte, er sollte diesmal zu einem echten Heimspiel für den Ferrari-Piloten werden – und wurde am Ende zum totalen Fiasko.

Beim Sieg seines Titelrivalen und Formel-1-Weltmeisters-Lewis Hamilton, der vor Teamkollege Valtteri Bottas und Kimi Räikönnen (Ferrari) ins Ziel kam, platzten Vettels Träume in der 52. Runde jäh. Plötzlich hing er da, rechts draußen im Kiesbett, die Hände zu Fäusten geballt, wild auf das Lenkrad einschlagend. Seine Loria, der schöne rote Ferrari, war in eine hässliche, gelbe Werbebande gekracht. Auf der Tribüne herrschte Schockstarre, die deutschen Fahnen wurden eingerollt, nur ein paar Mercedes-Fans reckten die Fäuste und jubelten ausgelassen über das Missgeschick.

Vettel fluchte, sagte „Sorry, Jungs“, stieg aus seinem Wagen und marschierte schnurstracks ins Ferrari-Haus im Fahrerlager. Was ihn in einer eigentlich übersichtlichen Situation und ohne Gegnerdruck vom Kurs weg- und ins Kiesbett hineingetragen hatte, war zunächst nicht ersichtlich. Allerdings war Vettel kurz zuvor ein Teilchen seines Flügels herausgebrochen. Der letzte Eindruck, den die vielen Ferrarifans vom roten Renner im Kopf behalten werden, war deprimierend. Ein grüner, wuchtiger Traktor schnappte sich den Ferrari und bugsierte ihn zielsicher von der Strecke. Selbst der Himmel weinte dicke Tränen.

Im Qualifying hatte Hamilton das Nachsehen

Dabei waren die Voraussetzungen eigentlich blendend gewesen. Im Qualifying hatte sich Vettel die beste Startposition erfahren, während Kollege Lewis Hamilton einen Hydraulikdefekt beklagen musste und infolgedessen lediglich Startplatz 14 einnahm. So bestaunten die 70 000 Zuschauer anfangs ein ungewohntes Bild: Lewis Hamilton, der viermalige Weltmeister, parkte seinen Mercedes in der Startaufstellung hinter Marcus Ericsson im Sauber und vor Esteban Ocon im Force India. Zwischen zwei Kollegen also, denen Hamilton sonst höchstens im Fahrerlager direkt begegnet.

Dass es dabei auch bleiben soll, machte der Brite – wie erwartet – früh im Rennen deutlich. Nach elf Runden hatte er sich bis auf Position sieben nach vorne geschoben, in dieser trug ihn seine softe Reifenmischung auch ganz smart an Renault-Pilot Nico Hülkenberg vorbei. Schon im Vorfeld hatte der Deutsche auf dieses Szenario verwiesen. „Gegen die ist sowieso kein Kraut gewachsen, wir haben nun mal die Zwei-Klassen-Gesellschaft.“ Mit „die“ waren Hamilton und Daniel Ricciardo gemeint. Letzterer musste im Red Bull gar von Platz 20 seine Aufholjagd starten, weil ihm seine Mechaniker vor dem Grand Prix einen neuen Motor eingebaut hatten. Hockenheim sei ein guter Kurs zum Überholen, stufte Ricciardo seine Strafversetzung als wenig hinderlich ein. Tatsächlich waren dann auch nicht die unterlegenen Autos von Lance Stroll, Williams, Brendon Hartley oder Pierre Gasly, beide Toro Rosso Ricciardos großes Problem – sondern sein eigenes Geschoss. Nach 29 Runden fuhr Ricciardo rechts ran, Motorprobleme verhinderten die Weiterfahrt.

Das Wetter brachte das Rennen nicht durcheinander

Während Ricciardo entnervt ausstieg, wartete Hamilton lange mit dem ersten Boxenstopp. Obwohl die Mehrheit der Piloten mit Ultrasoft-Reifen das Rennen begonnen hatten, war Hamilton auf der etwas härteren Soft-Mischung unterwegs. Der Plan war klar: Den ersten Boxenstopp möglichst spät einlegen, um auf äußere Einflüsse optimal reagieren zu können. Das klappte nicht ganz, weil Hamilton kurz vor der Regenfront den Stopp einlegte. Noch mehr Pech hatte Max Verstappen, der zunächst Regenreifen aufziehen ließ, um dann doch auf wieder auf trockene Gummis zu wechseln. Zwar rutschten ob der zwischenzeitlich nassen Strecke einige Autos, darunter auch Hamiltons, etwas unkontrolliert über den Kurs. Letztlich spielte das Wetter aber nicht die entscheidende Rolle. Nach Vettels Aus lief alles für Hamilton, dessen Teamkollege Bottas auch keinen ernsthaften Versuch auf die silberne Nummer eins mehr starten durfte.

„Ich habe daran geglaubt, auch wenn es natürlich schwer war von der hinteren Position. Aber ich habe mir gesagt: Bleib geradlinig, bleibt ruhig“, sagte Hamilton nach dem Sieg. „Das Auto war fantastisch, ich kann es nicht glauben“, jubilierte der Brite, der dank des Sieges in der WM-Gesamtwertung wieder an Vettel vorbei zieht. Nico Hülkenberg, der ein solides Rennen fuhr, landete auf Platz fünf - ein Erfolg für den Renaultfahrer, der Vettels Missgeschick freilich nicht überdecken konnte.