Dass Jürgen Klinsmann gute Kontakte zu Hertha BSC pflegt, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Er schaut öfter in Berlin vorbei und ist dem Klub zugeneigt. Es wurde sogar gemunkelt, dass der ehemalige Bundestrainer von dem Berliner Bundesligisten auch als Coach angefragt worden ist, nachdem Pal Dardai im Sommer gehen musste. Daraus wurde nichts. Zu Hertha kommt Klinsmann trotzdem - aber in einer anderen Funktion.

Am Freitagmittag bestätigten die Berliner die Nachricht, die schon am Vorabend durchgesickert war: Dass Klinsmann einen von neun Aufsichtsratsposten der Kommanditgesellschaft erhält, also der ausgegliederten Profiabteilung des Verein. In dieser Funktion wird der 55-Jährige die Geschäftsführer Michael Preetz und Ingo Schiller beaufsichtigen. Damit keine Verwechslungen aufkommen: Das Gremium hat nichts mit dem Aufsichtsrat des Gesamtvereins zu tun, der von den Mitgliedern der Berliner gewählt wird.

Möglich macht Klinsmanns Engagement ein gewisser Lars Windhorst, der mit seiner Tennor Holding bei Hertha BSC groß eingestiegen ist und dafür Plätze im Aufsichtsrat besetzen darf. So verkündete Hertha im Zusammenhang mit der prominenten Personalie fast schon nebenbei die andere große Nachricht des Tages: Windhorst hat offenbar sein Wort gehalten und dem Klub weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wodurch sein Anteil an der Hertha KgaA auf 49,9 Prozent anwächst.

„Die gelungene Aufstockung der Anteile von Tennor freut mich“, zitiert der Klub den Aufsichtsratschef Karl Kauermann auf Twitter. „Die damit verbundene fachliche Verstärkung des Aufsichtsrates der Hertha BSC GmbH & Co. KgaA mit dem ausgewiesenen Fachmann Jürgen Klinsmann ist eine sehr gute Lösung“.

Eine Lösung, die gar nicht so abwegig ist, wie es auf den ersten Blick vielleicht den Eindruck erweckt. Schließlich verbindet Klinsmann so einiges mit Berlin - und mit Hertha. Sein verstorbener Vater Sigfried stammte aus Brandenburg, wuchs in Eberswalde auf und war Fan der Berliner. Auch deshalb ist Klinsmann seit 2004 selbst Hertha-Mitglied. Sein Sohn Jonathan spielte sogar zwei Jahren für den Profis - wenn auch mit überschaubarem Erfolg. Der 22-jährige Torwart durfte eine Partie für die Profis bestreiten und musste die Berliner in Sommer wieder verlassen.

Trotzdem bringt der Name Klinsmann Hertha nun natürlich viel Interesse ein. Zehn Jahre es her, dass Klinsmann im deutschen Fußball aktiv mitgewirkt hatt. Im April 2009 war seine Zeit als Trainer von Bayern München nach nur neun Monaten allerdings beendet. Es folgten Stationen in Kanada beim Toronto FC und in den USA als Nationaltrainer und später Technischer Direktor.

Jetzt ist er halt Aufpasser bei seiner alten Liebe in Berlin.