Der 1. FC Union hat das ganz große Los in der Europa League verpasst. Manchester United mit Superstar Cristiano Ronaldo, der FC Arsenal, AS oder Lazio Rom wären mögliche Gegner gewesen, doch die Auslosung der Gruppenphase am Freitag in Istanbul bescherte dem Berliner Fußball-Bundesligisten deutlich weniger prominente Namen. In Gruppe D trifft Union auf Sporting Braga aus Portugal, Malmö FF aus Schweden und Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien. Das Positive für Union: In dieser Gruppe sind die Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde deutlich höher als bei einem Aufeinandertreffen mit den großen Namen des europäischen Fußballs.

Die 32 Teilnehmer spielen in acht Vierergruppen um den Einzug in die K.o.-Runde. Die Gruppenphase beginnt am 8. September und endet aufgrund der WM in Katar bereits am 3. November. Der genaue Spielplan steht noch nicht fest und wird von der Uefa bis spätestens Samstagfrüh veröffentlicht. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale im März. Die Zweitplatzierten treffen in einer Zwischenrunde im Februar auf einen Gruppendritten aus der Champions League. Das Finale findet in am 31. Mai in Budapest statt.

In der vergangenen Saison hatte sich Union zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder für den Europapokal qualifiziert. In der Conference League schafften es die Berliner nach einem Sieg in den Play-offs gegen Kuopio (Finnland) in die Gruppenphase, in der sie nach Spielen gegen Feyenoord Rotterdam, Slavia Prag und Maccabi Haifa als Drittplatzierte ausschieden. In der Saison 2001/02 hatte der damalige Zweitligist durch das vorherige Erreichen des DFB-Pokalfinales erstmals am Europapokal teilgenommen. Nach einem Erfolg gegen Haka Valkeakoski war in der zweiten Runde gegen Litex Lovech Endstation.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A

FC Arsenal (England)

PSV Eindhoven (NED)

Bodø/Glimt (Norwegen)

FC Zürich (Schweiz)

Gruppe B

Dynamo Kiew (Ukraine)

Stade Rennes (FRA)

Fenerbahçe Istanbul (Türkei)

AEK Larnaca (Zypern)

Gruppe C

AS Rom (Italien)

Ludogorets Rasgrad (Bulgarien)

Betis Sevilla (Spanien)

HJK Helsinki (Finnland)

Gruppe D

Sporting Braga (Portugal)

Malmö FF (Schweden)

1. FC Union

Saint-Gilloise (Belgien)

Gruppe E

Manchester United (England)

Real Sociedad San Sebastian (ESP)

Sheriff Tiraspol (Moldau)

Omonoia Nikosia (Zypern)

Gruppe F

Lazio Rom (Italien)

Feyenoord Rotterdam (NED)

Midtjylland (Dänemark)

Sturm Graz (Österreich)

Gruppe G

Olympiacos Piräus (Griechenland)

Qarabağ FK (Aserbaidschan)

SC Freiburg

FC Nantes (Frankreich)

Gruppe H