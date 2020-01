Wenn die deutsche Hockey-Nationalmannschaft in eine Hallen-WM oder -EM startet, befindet sie sich in der Regel in einem Zustand der Ungewissheit. Das ist auch vor der Europameisterschaft in Berlin wieder so gewesen. Am Tag vor dem Turnierstart sprach Bundestrainer Valentin Altenburg von ganz vielen Fragezeichen. Aber es gab auch Grund zur Zuversicht.

Zum Abschluss der Vorbereitung hatten die deutschen Männer „ein sehr gutes Testspiel“ absolviert, berichtete Altenburg. Auch über das Ergebnis hat er sich gefreut. 3:9 hieß es am Ende gegen Welt- und Europameister Österreich – nach einer 3:0-Führung.

Das Spiel hat den Deutschen noch einmal gezeigt, dass es für sie im Hallenhockey längst nicht mehr von selbst läuft. Und dass diese Botschaft auch bei den Spielern angekommen ist, hat sich tags darauf auf beeindruckende Weise gezeigt. „Wir haben ein echt supergeiles Auftaktspiel hingelegt“, sagte Torhüter Anton Brinckmann, der mit einigen Paraden zu einem erfolgreichen Start beigetragen hatte.

Mit 12:1 (3:1) gewannen die Gastgeber im Horst-Korber-Sportzentrum gegen Belgien. Es war der erste zweistellige Sieg am ersten EM-Tag – was in dieser Form eher nicht zu erwarten war.

Bundestrainer Altenburg berichtete nach dem Spiel, dass man wie immer am Abend zuvor mannschaftsintern auf den Ausgang der Partie getippt hatte. Niemand hatte an einen Sieg mit mehr als drei oder vier Toren Unterschied geglaubt.

Schon das war recht optimistisch. Die Deutschen gehen in Berlin mit einer punktuell verstärkten U 21 an den Start, weil die A-Nationalmannschaft sich ausschließlich auf Olympia konzentriert. Das Durchschnittsalter der Starting Six gegen Belgien lag bei gerade 21 Jahren.

Die Jugend aber erwies sich nicht als Nachteil, sie stellte sich eher als Vorteil heraus. Vor allem nach der Pause ließen sich die Deutschen von einer Welle der Begeisterung tragen. Toll, stark und souverän sei das gewesen, sagte Valentin Altenburg. „Das war fantastisches Hockey.“

Im Test gegen Österreich hatte sein Team die zweite Hälfte 0:5 verloren; im Ernstfall gegen Belgien aber entschied es den Durchgang mit 9:0 für sich. „Wir sind mit einer ganz anderen Körpersprache in die zweite Halbzeit gestartet als gegen Österreich“, sagte Altenburg.

Die Deutschen sind in der Halle sowohl Rekordweltmeister als auch Rekordeuropameister

Das 1:3 der Belgier durch einen Siebenmeter unmittelbar vor der Pause konterte Jan Schiffer unmittelbar nach der Pause mit zwei Toren in nicht einmal einer Minute. Fortan gelang den Deutschen fast alles: Tore fast von der Torauslinie, Tore in den Winkel – alles kein Problem. „So was kann man nicht planen“, sagte Kapitän Paul Dösch vom Berliner HC.

Durch den klaren Sieg ist das Team dem Einzug ins Halbfinale vor dem zweiten Spiel des Tages gegen Tschechien ein entscheidendes Stück nähergekommen. Früher wäre das keine Nachricht, sondern eine Selbstverständlichkeit gewesen. Die Deutschen sind in der Halle sowohl Rekordweltmeister als auch Rekordeuropameister; von 23 möglichen Titeln haben sie 18 geholt.

Aber so dominant wie in der Vergangenheit sind sie längst nicht mehr. Andere Nationen haben aufgeholt, einige wie Österreich sind aktuell sogar vorbeigezogen. Bei den jüngsten vier Turnieren haben die Deutschen nur einen Titel geholt.

„Im Hallenhockey ist das Eingespieltsein das A und O“, sagt Valentin Altenburg. Das geht den Deutschen in Berlin völlig ab. Anfang des Monats hat der Kader in Hamburg zwei Tage zusammen trainieren können, dazu kamen – unmittelbar vor Turnierbeginn – anderthalb Tage in Berlin. Mehr Vorbereitung ließ der Terminkalender nicht zu.

Aber Altenburg will aus dem Nachteil einen Vorteil machen, flexibler sein als die Gegner, die manchmal in ihren Automatismen gefangen sind. „Da wir gar keine Automatismen haben, werden wir sehr viel umstellen können“, sagt der Bundestrainer.

Bei der EM vor zwei Jahren haben die Deutschen ebenfalls mit einem Perspektivteam am Ende Bronze geholt. Angesichts der Umstände war das zu verkraften. In Berlin ist es ähnlich und doch anders. Für Altenburg geht es nicht um wichtige Erfahrungen für seine jungen Spieler; für ihn zählt vor eigenem Publikum allein der Titel. Alles andere wäre eine Enttäuschung.

Nach dem Sieg gegen Belgien sogar noch ein bisschen mehr. Wobei niemand den klaren Erfolg zum Start überbewerten sollte. „Das war wie im Rausch“, sagte Kapitän Dösch. „Ich bin gespannt, was passiert, wenn unser Gegner mal in einen Rausch kommt.“