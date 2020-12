Nach zuletzt vier Siegen in der Handball-Bundesliga in Folge wollen die Füchse Berlin diese Serie am Sonntag bei Die Eulen Ludwigshafen (20.30 Uhr/Sky) ausbauen. „Sicherlich kein leichtes Auswärtsspiel. Sie haben eine junge engagierte Truppe, die immer für eine Überraschung gut ist. Wir wollen dort aber die nächsten zwei Punkte holen“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Auch wenn Die Eulen noch nie gegen die Füchse gewinnen konnten, sind die Berliner gewarnt. Denn gerade in Heimspielen hat der Tabellenachtzehnte es seinen Gegner oft sehr schwer gemacht. So gewannen die Rhein-Neckar Löwen oder Magdeburg dort nur mit viel Mühe. Und die Füchse haben sich in dieser Saison in Minden schon einen Ausrutscher erlaubt. Ein weiterer soll nicht dazukommen.

„Wir müssen da eine top fokussierte Leistung bringen, sehr sehr gut in der Abwehr stehen, um dann ins Tempospiel zu kommen“, forderte Siewert. Einen Vorteil sieht der Füchse-Trainer darin, dass keine Zuschauer in der Ludwigshafener Halle sein werden. „Darüber bin ich glücklich, weil die Stimmung dort immer sehr hitzig ist und die Zuschauer unterstützen ihre Mannschaft immer bis zur letzten Sekunde“, sagte er.

Personell kann der Füchse-Trainer nach langer Zeit wieder aus den Vollen schöpfen. Es gibt keine Verletzten mehr zu beklagen. „So können wir auf alle Kräfte zurückgreifen“, sagte Siewert. Mit einem Sieg könnten die Berliner wieder auf Platz vier in der Tabelle springen. (dpa/bb)