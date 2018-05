Mit dem Blick in den Rückspiegel ist das so eine Sache, gerade im schnelllebigen Profisport. „Am Ende der Saison fragt keiner mehr, wie gut wir im Oktober, November oder März waren“, hat Velimir Petkovic, der Trainer der Füchse Berlin, dieser Tage gesagt. „Es geht einzig und allein um den Mai, den Monat der Entscheidungen im Handball.“ Der Auftakt in ihre wegweisenden Wochen samt Bundesliga-Finale und Europapokal ist den Berlinern in jedem Fall geglückt: Am Sonntag setzten sie sich mit 29:23 (12:11) gegen den amtierenden Deutschen Meister, die Rhein-Neckar Löwen durch. Damit zementierten die Berliner für den Moment Tabellenplatz drei und machten das Rennen um den nationalen Titel wieder spannend: Der Vorsprung der Mannheimer auf die SG Flensburg-Handewitt beträgt neuerdings nur noch zwei Pünktchen.

Gegen die spielstärkste und technisch versierteste Abordnung der Handball-Bundesliga warfen die personell weiter arg dezimierten Berliner von Beginn an jene Tugenden in die Waagschale, die Coach Petkovic prinzipiell voraussetzt: Einsatzbereitschaft, Wille, Aggressivität. 9000 Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle honorierten jeden erkämpften Ball, jeden hart geführten Zweikampf und jede Parade. Weil Nationalkeeper Silvio Heinevetter obendrein mal wieder einen Sahnetag erwischte und allein in der Anfangsviertelstunde zwei Siebenmeter parierte, nahm die Geräuschkulisse in der Halle mit fortwährender Spieldauer eher zu als ab.

Berlins Steffen Fäth verletzt sich offenbar schwer

Bereits nach wenigen Minuten sah sich Gäste-Trainer Nikolaj Jacobsen zur ersten Auszeit gezwungen; einem Tobsuchtsanfall des Dänen folgten taktische Umstellungen, die aber nur bedingt Wirkung zeigten. Zehn Minuten vor der Pause betrug der Vorsprung der Füchse gegen den Tabellenführer weiterhin drei Treffer (8:5). Gerade als es aus Berliner Sicht so gut lief, gab es allerdings die nächste schlechte Nachricht: bei einer Abwehraktion verletzte sich Nationalspieler Steffen Fäth so schwer, dass er ein Bein nicht mehr belasten konnte und vom Feld getragen werden musste. Sollte Fäth länger ausfallen – eine konkrete Diagnose war bis zum Spielende nicht in Erfahrung zu bringen – wäre er neben Marko Kopljar, Ignacio Plaza, Stipe Mandalinic und Erik Schmidt bereits der fünfte Nationalspieler, auf den die Füchse im Saisonendspurt verzichten müssten, obendrein einer der wichtigsten. Trotz dieses Rückschlags ließen sich die Füchse aber auch in der Folge nicht aus dem Konzept bringen: In die Pause gingen sie mit einem knappen Vorsprung (12:11).

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihre Führung sogar aus, weil sie das hohe Tempo und die Aggressivität des ersten Durchgangs erstaunlicherweise halten konnten. In der Offensive drehte nun der gerade von einer Verletzung wiedergenesene Paul Drux mächtig auf, hinten war weiterhin auf Heinevetter Verlass. Beim 19:15 – erzielt durch eben jenen Drux – erreichte die Stimmung ihren nächsten Höhepunkt.

Eine heiße Phase mussten die Berliner allerdings noch überstehen: selbst in doppelter Unterzahl gerieten sie aber nicht mehr in Gefahr, obwohl die Löwen zum letzten verzweifelten Mittel aus dem Taktik-Lehrbuch griffen, dem siebten Feldspieler. Spätestens beim Stand von 25:18 (49.) war die Begegnung endgültig entschieden. Löwen-Coach Jacobsen, für gewöhnlich ein Rumpelstilzchen vor dem Herren, stand da längst regungslos wie ein Buddha an der Seitenlinie, während sich die Berliner in einen Rausch spielten. Am Ende eines großartigen Handball-Spiels stand aus Füchse-Sicht die Erkenntnis, dass sie trotz aller Ausfälle im Stande sind, den Tabellenführer der weltbesten Handball-Liga zu bezwingen – ein Umstand, der Mut und Selbstvertrauen geben sollte für die kommenden Aufgaben.