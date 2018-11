Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Füchse Berlin in der Bundesliga 29:24 bei der HSG Wetzlar gewonnen. Trotz großer Verletzungssorgen setzte sich die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic letztlich souverän durch. Der reaktivierte 42 Jahre alte Torhüter Petr Stochl kam für wenige Sekunden zum Einsatz. Erfolgreichster Werfer bei den Füchsen war Hans Lindberg mit elf Toren. Johan Koch sah für ein überhartes Einsteigen gegen Ende der ersten Halbzeit die Rote Karte. Durch den Sieg verbessern sich die Berliner in der Tabelle vorerst auf den fünften Platz. (Tsp)